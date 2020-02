Mais chuvas caem sobre Fortaleza e interior do Ceará nesta terça-feira

A terça-feira (4) trouxe mais chuvas para Fortaleza, Região Metropolitana e outras regiões do Ceará. Durante o período da tarde, a capital passou por precipitações isoladas, mantendo o céu nublado.

Conforem a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a nebulosidade vista no Ceará é resultado da formação de áreas de instabilidade em decorrência da aproximação da Zona de Convergência Intertropical na região norte do Nordeste brasileiro.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quarta-feira reserva a possibilidade de pancadas de chuva na Região Metropolitana, no Jaguaribe, no sertão, no norte e no noroeste cearenses. Para as demais áreas a previsão é de chuvas esparsas.