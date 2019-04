Maiores chuvas desta segunda-feira foram na Região Metropolitana de Fortaleza

As maiores chuvas no Ceará entre a segunda-feira (1º) e a terça-feira (2) foram registradas, principalmente, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No período, as maiores precipitações ocorreram no município de São Gonçalo do Amarante e foram de 78 mm, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Na Capital, a chuva foi de 43,8 mm.

Dos 10 pontos com mais chuvas, monitorados pela Funceme, 9 correspondem a municípios da Região Metropolitana. Na cidade de Caucaia, os registros mostram 76,2mm e mais 73 mm em Itaitinga. Pacatuba e Maracanaú marcaram 68,8 mm e 67,4 mm, respectivamente, conforme o levantamento.

Em diferentes locais da Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados pontos alagados, em áreas como Lagamar, inclusive com o acúmulo de lixo que se estende há alguns dias, em diferentes vias da cidade. No interior do Estado, também foram registradas grandes chuvas, com uma série de transtornos.

A previsão para esta terça-feira (2), conforme a Fundação, é de um dia nublado na região e de chuvas isoladas.

Possibilidade de ciclone tropical

Informações sobre um suposto ciclone, formado em Fernando de Noronha (PE) e que teria impactos em Fortaleza na quarta-feira (3), que circularam nas redes sociais, foram negadas pela Funceme. O órgão esclareceu que as condições climatológicas indicam uma circulação em torno de uma baixa pressão atmosférica, o que não caracteriza um ciclone tropical.

A previsão do tempo para a quarta-feira é de nebulosidade variável com eventos de chuva em Fortaleza nos períodos da madrugada e manhã. Já para a tarde, a indicação é de somente variável.