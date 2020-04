Maior parte das dúvidas que chegam ao teleatendimento de Saúde do Estado são sobre sintomas

A maioria das dúvidas que chegam ao serviço TeleSaúde, criado pelo Governo do Ceará para dar atendimento a distância e tirar dúvidas sobre a Covid-19, são sobre os sintomas da doença, causada pelo novo coronavírus.

A central já recebeu aproximadamente 100 mil chamadas, em pouco mais de um mês de funcionamento. A rede funciona 24h pelo número: 08002751475. O serviço é gratuito.

O serviço começou a receber chamadas no dia 18 de março. De acordo com o Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), 25% dos usuários atendidos foram aconselhados a procurar uma unidade de saúde. "O resultado evidencia que o serviço reduz a ida a hospitais nos casos em que é possível se cuidar em casa, quando os sintomas são mais brandos e o paciente não faz parte dos grupos de risco", afirmou a Sesa.

Além dos sintomas da Covid-19, os usuários apresentam dúvidas sobre testagem, vacinação da gripe e o momento adequado de procurar atendimento médico.

Já foram atendidas pelo TeleSaúde 96.135 chamadas. Até o dia 17 de abril, o índice chegava a pouco mais de 75 mil.

Ainda de acordo com o Governo, são 150 canais na central de atendimento. Os atendentes passaram por um treinamento e são supervisionados por uma equipe de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da Escola de Saúde Pública do Ceará.

As recomendações passadas durante o atendimento são constantemente atualizadas, de acordo com as indicações da Sesa e da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Um levantamento sobre o perfil dos usuários indicou que 62% dos que ligaram para a central são mulheres. A maioria dos atendidos pelo serviço tem entre 31 a 40 anos, representando 24%. Em seguida, a faixa-etária de 20 a 30 anos, com 18%.