Maior chuva do ano em Fortaleza é registrada neste domingo; precipitações devem continuar

A maior chuva de Fortaleza em 2019 foi registrada entre as 7h do sábado (23) e as 7h deste domingo. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital teve um acumulado de 120,3 milímetros no período, o suficiente para causar alagamentos, inundações e uma série de transtornos pela cidade.

As precipitações deste fim de semana ocorreram conforme a previsão do órgão. A expectativa é que a chuva que ocorre no norte do Ceará continue pelo menos até o inicio da tarde e atinja o interior do Estado após isso, ocasionado precipitações até a noite.

Chuvas continuam na segunda-feira (25)

Com menos intensidade, as chuvas devem continuar nesta segunda-feira (25), conforme prevê a Funceme. De acordo com o órgão, deve haver chuvas passageiras durnate o dia, concentradas entre a madrugada e a manhã no litoral. No Interior, também deve chover na madrugada e entre a tarde e a noite.

Na terça-feira (26), a previsão é de nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões.

As precipitações são ocasionadas pela nfluencia do Vórtice Ciclonico de Altos Níveis e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está sobre o norte da Região Nordeste.

Ranking

Veja os maiores volumes de chuvas registradas pela Funceme em Fortaleza neste ano: