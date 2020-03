Mãe e filha são impedidas de voltar para o Brasil e devem ficar de quarentena no Peru

Há mais de um ano, a viagem das cearenses Fabíola e Lia Coelho, mãe e fiha, estava marcada para o Peru, entre 7 e 19 de março, mas o roteiro sofreu uma alteração após a chegada ao país por efeito da pandemia de coronavírus (Covid-19) no mundo. No último domingo (15), o governo peruano decidiu fechar as fronteiras para conter a disseminação da doença. À meia-noite desta segunda-feira (16), a quarentena teve início e deve durar quinze dias. Em um hotel em Cusco, elas permanecem confinadas até o dia 31 de março sem poder retornar para o Brasil.

No início da viagem, a situação estava controlada no país, conforme a administradora Fabíola. Os passeios continuavam a ser estimulados pelos agentes de viagens. Mas já sabendo do coronavírus e com as cidades do Peru lotadas de turistas, mãe e filha optaram pelo uso de medidas de prevenção, como máscaras e álcool gel.

No dia 15 de março, nas véspera da viagem de Aguas Calientes para Machu Picchu, a situação no País se agravou, com 86 casos confirmados para Covid-19. "Estávamos prontas para pegar o ônibus, quando avisaram que as fronteiras ia fechar. Quem quisesse sair do Peru, tinha até às 23 horas. Foi uma loucura para conseguir retorno para Cusco, uma desinformação completa. Eles estavam dando prioridade aos peruanos", conta.

Fabíola e Lia conseguiram chegar até a cidade de Cusco, mas não conseguiram voo para o Brasil. As duas tiveram que desembolsar mais dinheiro para pagar 13 diárias extras de um hotel. "Tivemos que negociar o valor, negociei um preço com direito ao café da manhã. Mas todas as outras refeições teremos que pagar", lembra.

Desde então, as duas estão confinadas no hotel, as saídas são mínimas, todas as refeições são realizadas no quarto. O Cusco está uma “cidade fantasma” de acordo com elas. “Estamos tentando encarar com paciência e resiliência. Planejando leituras, yoga e outros exercícios para a quarentena. "Estamos de alguma forma tentando trabalhar o psicológico e o emocional. Tentando acalmar a família. Estamos seguras e com saúde", relata Fabíola.

Além disso, Fabíola e Lia permanecem tentando alterar a data das passagens para o dia 31 de março, quando deve encerrar a quarentena. Elas também tentaram contato com as representações do Brasil no Peru, mas não obtiveram respostas.

Brasileiros

Cerca de 50 brasileiros ficaram presos no Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete, na cidade de Cusco, no Peru. Com o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus, o governo do país decidiu fechar as fronteiras neste domingo (15).

De acordo com Fabíola, alguns brasileiros não estão conseguindo pagar diárias extras nos hotéis mais caros. As opções mais econômicas fecharam durante o período. "Eles estão sem condições, os guias estão recebendo eles em casa, mas fica difícil pela questão da comida", relata.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.