Loja que faz serviços de capotaria pega fogo no Bairro de Fátima, em Fortaleza

Uma capotaria localizada no cruzamento da avenida Aguanambi com a rua Juvenal de Carvalho, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, pegou fogo e ficou completamente destruída no início da tarde desta terça-feira (13). Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local conter as chamas. Ninguém ficou ferido.

Segundo Carlos Alberto Ferreira, um dos proprietários da loja, foi estimado um prejuizo de aproximadamente R$ 1 milhão. "A loja tinha muitas máquinas caras e foram todas destruídas pelo fogo", relatou.

No momento do incêndio, haviam quatro veículos dentro da loja. Três deles foram retirados e um ficou completamente destruído pelas chamas. A capotaria tinha 16 funcionários contratatos e funcionava no local a pelo menos sete anos. Todo o material que havia na parte interna do estabelecimento ficou destruído.