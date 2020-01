Loja e agência bancária no Montese são interditadas pelo Decon

A loja Tok & Stok, na Avenida Washington Soares, e uma agência do Banco Itaú, no Bairro Montese, em Fortaleza, foram interditados pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) após fiscalização realizada nesta terça-feira (21).

Os imóveis não possuíam Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (CCCB), de acordo com o Decon.

O Diário do Nordeste tentou contato com as empresas por meio dos telefones, mas as ligações não foram atendidas.

“Mesmo com prazo para regularização, os estabelecimentos não apresentaram documentos válidos e foram interditados por agentes do Setor de Fiscalização após decisão administrativa da Secretaria-Executiva do Decon”, informou o órgão.