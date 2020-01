Loja de móveis e agência bancária são interditadas pelo Decon

A loja Tok & Stok, na Avenida Washington Soares, e uma agência do Banco Itaú, no Bairro Montese, em Fortaleza, foram interditados pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) após fiscalização realizada nesta terça-feira (21).

Os imóveis não possuíam Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (CCCB), de acordo com o Decon.

“Mesmo com prazo para regularização, os estabelecimentos não apresentaram documentos válidos e foram interditados por agentes do Setor de Fiscalização após decisão administrativa da Secretaria-Executiva do Decon”, informou o órgão.

Em nota, a loja informou que foi "surpreendida" com a interdição da unidade em Fortaleza. Segundo a empresa, ela se adequou em 2019 aos pedidos feitos em vistoria no ano anterior. "Durante o ano de 2019, tais ajustes foram realizados e, em novembro do mesmo ano, deferidos, mediante a aprovação do projeto apresentado ao órgão regulador competente."

Já a assessoria do Itaú Unibanco comunicou que deu início ao processo de renovação do documento exigido pelo Decon e já solucionou as pendências citadas pelo órgão. "Enquanto isso, os clientes podem ser atendidos em qualquer outra unidade da rede de agências local", afirma o banco, em nota.