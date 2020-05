Lockdown: 920 registros de descumprimento ocorreram até esta sexta-feira em Fortaleza

Desde o início do lockdown em Fortaleza, 920 ocorrências de aglomerações e demais formas de descumprimento do decreto estadual n° 33.574, que torna as medidas de isolamento mais rígidas no Ceará, foram registradas na Capital. O relatório do Gabinete de Gestão de Eventos Complexos (GCEC), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), mostra 591 acionamentos feitos por aglomerações de pessoas, 257 por comércios abertos e 72 casos de descumprimento ao uso de proteção individual.

As ocorrências foram registradas entre as 19 horas da quinta-feira (7) e às 8 horas desta sexta-feira (15).

“Esse é um grande esforço, de muito trabalho de todas as nossas forças. É um grande momento também de a gente agradecer a população que em geral tem colaborado com o trabalho da segurança pública e da saúde pública", comentou o secretário da Segurança Pública, André Costa.

Agentes do Detran-CE realizam blitz em posto da Polícia Rodoviária Estadual, na CE-040 Foto: Fabiane de Paula

Bairros com maiores registros

Os bairros localizados nas Áreas Integradas de Segurança (AIS) 1, 3 e 7, conforme divisão da SSPDS, tiveram o maior número de registros de descumprimento das medidas. Essas regiões compreendem bairros como Vicente Pinzon, Cais do Porto, Jangurussu, Barroso, Conjunto Palmeiras, Aerolândia, Dias Macedo, Edson Queiroz, Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, Passaré, entre outros.

Fiscalização nas ruas

Nas barreiras e blitze espalhadas pela cidade, cerca de 50 mil veículos foram abordados. Sete bloqueios fixos estão instalados nas vias de entrada e saída da Capital. Já as blitzes e fiscalizações ocorrem em quadrantes estabelecidos na cidade pela SSPDS.

As estatísticas são geradas diariamente por representantes dos órgãos estaduais e municipais que compõem o Gabinete de Gestão de Eventos Complexos (GCEC), instalado na sede da Secretaria da Segurança.

Denúncias sobre o descumprimento do decreto estadual podem ser repassadas ao número 190 da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Os trabalhos integrados contam com atuação das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As fiscalizações permanecem até o fim do decreto governamental, no dia 20 de maio.