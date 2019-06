Litoral do Nordeste pode ter ventos até 60 km/h, alerta Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informa que o litoral entre o norte da Bahia e o Maranhão pode ter ventos com direção de Sudeste a Leste até 60 km/h (33 nós) entre a noite do dia 28 e do dia 29.

Os ventos podem gerar mar agitado com ondas de altura de 3 metros entre o norte de Salvador (BA) e o sul de Natal (RN), entre o dia 28 à noite e o dia 29 à tarde. O fenômeno poderá, ainda, gerar ressaca, com ondas de direção Sudeste a Leste de até 2,5 metros de altura entre o litoral das cidades de Aracaju (SE) e Natal (RN), entre o dia 28 à noite e o dia 29