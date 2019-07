Litoral da capital possui 16 pontos próprios para o banho neste fim de semana

Fortaleza tem 16 pontos do seu litoral com águas próprias para o banho neste fim de semana, de acordo com o boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira. Ao todo, a autarquia monitora 31 pontos da capital.

O trecho com maior número de praias impróprias para o uso está localizado na zona oeste do litoral da capital. Dos 10 pontos que tiveram amostras analisadas, apenas dois, o Posto 22 (entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno), e o 23 (entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó), estão adequados para receber banhistas.

As análises são realizadas semanalmente por meio da coleta semanal da água do mar. Para ser considerada inadequada, a amostra deve conter mais de 2.500 coliformes fecais por 100 ml de água. O número considerado aceitável é de no máximo 1.000 coliformes por 100 ml de água.

Alerta

A orientação da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) é para que os banhistas evitem tomar banho de mar após chuvas de forte intensidade. Segundo o órgão, as chuvas facilitam o escoamento do lixo da cidade para o mar através das galerias pluviais, o que afeta negativamente a qualidade da água.

Pontos Próprios

Zona Leste

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 - Entre a Rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol até a Rua Ismael Pordeus

Posto 11 - Farol

Zona Oeste

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Centro

Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 17 - Entre a Rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Posto 19 - Entre os Espigões da Rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da Rua João Cordeiro



Pontos Impróprios

Zona Leste

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó.

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Zona Oeste

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Posto 26 - No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança

Posto 27 - Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

Posto 28 - Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté

Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

Posto 31 - Barra do Ceará

Centro

Posto 12 - entre a Praia dos Botes e o Farol

Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão