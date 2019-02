Litoral cearense pode ter ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura, segundo Marinha

A Marinha do Brasil emitou um alerta sobre uma ressaca que deve atingir o o litoral do Ceará a partir deste domingo (24), e se estendendo até a próxima terça-feira (26). De acordo com o comunicado, as ondas poderão atingir até 2,5 metros de altura.

A previsão é de que a ressaca atinja não apenas o Ceará, mas todo o trecho compreendido entre a Ilha de Santana, no Maranhão, e a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte.

Por isso, a Marinha orienta os navegantes a consultarem as informações sobre os avisos de mau tempo antes de irem ao mar, além de ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

A ressaca é causada pela passagem de um sistema frontal sobre o Hemisfério Norte, com reflexos na Região Nordeste do Brasil, de acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).

Chuvas em Fortaleza e RMF

Fortaleza amanheceu sob chuva neste domingo (24). Por causa da constante precipitação desde a noite anterior na Capital e Região Metropolitana, pontos de alagamento foram formados, a água invadiu casas e trouxe vários transtornos à população.

Fortaleza registrou o terceiro maior volume de chuvas do Estado, entre as 7h de sábado (23) e as 7h desta manhã, com 120,3 mm, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados às 10h30. A maior precipitação aconteceu em São Gonçalo do Amarante, com 125 mm, seguido de Pacatuba, com 121,3 mm.