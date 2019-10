Linha Sítio São João/Centro começa a operar no corredor expresso da Avenida Aguanambi

A linha 670-São João/Centro já passa a operar, desde a última segunda-feira (7), no Corredor Expresso Fortaleza da Avenida Aguanambi. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com a inclusão dessa linha, que deixa de operar junto à calçada, o corredor passa a funcionar com dez linhas, beneficiando 50 mil passageiros/dia.

A Etufor constatou um ganho de 25,6% de velocidade média dos ônibus nos horários de pico da manhã (6h às 8h) e noite (17h às 19h). Com isso, o fluxo de ônibus no corredor aumenta, exigindo dos usuários maior atenção ao acessar as estações, sempre utilizando as faixas de pedestre e a passarela.

Rapidez no percurso

Com embarque em nível, portas automáticas e a circulação de ônibus no corredor exclusivo, a Divisão de Monitoramento da Etufor comprovou o ganho de velocidade na linha 650 - Messejana/Centro/BR Nova/Expresso, como exemplo. Em 2016, a velocidade operacional era de 17,95 km/h e, hoje, é de 22,54 km/h, considerando o trecho entre a Av. Antônio Sales e a BR 116. Ou seja, o itinerário contempla exatamente a obra finalizada, inclusive com o uso do viaduto.

Linhas de ônibus que operam nas Estações da Av. Aguanambi:



026 - Antônio Bezerra/Messejana

226 - Expresso Antônio Bezerra/Messejana

073 - Siqueira/Praia de Iracema

078 - Siqueira/Mucuripe (FDS)

600 - Messejana/Frei Cirilo/Expresso

650 - Messejana/Centro/BR Nova/Expresso

609 - Cid. dos Funcionários/Sítio São José

649 - Cid. dos Funcionários/Sítio São José/CMR

660 - Conjunto Palmeiras/Centro

670 - Sítio São João/Centro