Liberado trânsito no viaduto da CE-060 sobre Anel Viário

O viaduto da CE-060 sobre o Anel Viário, na região da Ceasa, foi liberado no início da tarde deste sábado (23), como parte do projeto de duplicação da via, executado pela secretaria estadual de Obras, a SOP.

Segundo o governador Camilo Santana, que visitou a obra nesta manhã, as alças de retorno deverão ser implantadas na etapa seguinte.

“O objetivo é dar maior fluidez ao trânsito com a passagem por cima do viaduto, proporcionando uma melhor condição para aqueles que precisam trafegar pela CE-060”, disse Quintino Vieira, superintendente da SOP.

Vias alternativas de tráfego continuam sendo viabilizadas enquanto prosseguem os trabalhos para entrega do projeto dos 32km de duplicação, ligando Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Eusébio e Fortaleza.

O trecho sob viaduto da CE-060 já teve caminho liberado para o fluxo de veículos e deve ter pista duplicada pronta até o fim do ano, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), realizado pelo Governo do Ceará.