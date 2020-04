Liberado cadastro para estudantes em programa para fortalecer enfrentamento à pandemia de Covid-19

Estudantes da área de saúde de todo o Brasil já podem fazer o cadastro no programa "O Brasil Conta Comigo", ação estratégica federal coordenada pelos ministérios da Educação e da Saúde, com o propósito de fortalecer o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, podem participar do programa "O Brasil Conta Comigo" os alunos matriculados em instituições de ensino superior, públicas e privadas, que integram o sistema federal de ensino, cursando o 5° e 6° ano de Medicina, além de estudantes do último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia.

Os interessados devem preencher o formulário "Ficha do Aluno" disponibilizado a partir de quinta-feira (2) de abril, aqui. Após o cadastro, o candidato será convocado por meio de correspondência eletrônica para, se apresentar no estabelecimento de saúde indicado no prazo de 48 horas.

Conforme edital publicado na quarta-feira (1º) de abril, no Diário Ocicial, os estudantes que participarem poderão trabalhar em unidades de Atenção Primária à Saúde, unidades de Pronto Atendimento, estabelecimentos da rede hospitalar, estabelecimentos de saúde voltados ao atendimento dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, das comunidades remanescentes de quilombos e das comunidades ribeirinhas.

A estudante do 6º ano de medicina da Universidade Federal do Ceará UFC Anna Karoline Mesquita, 26 anos, fala sobre a oportunidade de participar dessa experiência.

"Fazer parte dessa iniciativa define minha escolha pelo curso e meus propósitos de ajudar o próximo. É também uma oportunidade de aprendizado, nada comum, e de vivenciar esse momento não apenas orando, com fé e esperança de que tudo vai acabar bem. Mais com a opção de intervir ativamente no real contexto de pandemia em que se encontra o mundo", declara.

Os universitários que abraçarem a causa receberão uma bolsa no valor de R$ 1.045,00 para estágio supervisionado de 40 horas, e de R$ 522,50 para a carga horária de 20 horas. Também será concedido certificado de atuação.

Os alunos do 5° e 6° ano de Medicina e os do último ano de Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia serão ainda beneficiados com 10% de pontuação no ingresso em programa de residência.

Mais informações podem ser adquiridas pelo e-mail sgtes@unasus.gov.br e pelo telefone do Disque Saúde 136.

As informações são dos Ministérios da Educação e da Saúde.