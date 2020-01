Começa nesta quinta-feira (23) o leilão de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) com 767 lotes de carros, motocicletas e sucatas. Os lances iniciais partem de R$ 300 e chegam a R$ 10 mil. Os automóveis à venda variam entre modelos populares como Celta, Gol, Palio, até caminhonetes como Ranger e S10. O evento segue até sábado (25).

O leilão reúne peças apreendidas pelo Detran devido às infrações em que os proprietários não regularizaram a situação. Quem adquirir um exemplar não terá que pagar nenhum débito anterior à compra, mas deve arcar com os custos da taxa de transferência e confecção de placa, por exemplo. As motos podem ser adquiridas com lances iniciais entre R$ 300 e R$ 2.600. Já os carros variam entre R$ 2.500 e R$ 10.000 de propostas introdutórias.

Todos os lotes podem ser visitados em um pátio na Rua Ademar Paula, n º 1.000, no bairro Esplanada do Castelão, a partir das 9h. Também possível ver as peças no site da empresa responsável. Os interessados nas compras online ou nas sucatas devem realizar um cadastro prévio no site do leiloeiro e, no segundo caso, no Detran também.

Os arrematantes deverão comparecer ao Detran a partir do dia 31 de março para realizar a transferência de titularidade, pagamento das taxas e vistorias.