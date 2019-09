Leilão da AMC oferta 699 veículos, entre carros, motocicletas e sucatas

Um novo leilão de veículos será realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) a partir desta quarta-feira (11) até sexta-feira (13). Serão ofertados 699 lotes entre carros e motocicletas. O VI Leilão de Veículos acontece a partir das 10 horas da manhã, no auditório do leiloeiro oficial Celso Alves Cunha, Cajazeiras.

Automóveis e motocicletas, que estarão à disposição dos interessados, foram apreendidos há mais de 60 dias e não reclamados por seus proprietários . O lance varia de acordo com o tipo de veículo. Ao todo, serão leiloados 409 motocicletas (circulação), 187 motocicletas (sucatas), 29 carros (circulação) e 74 carros (sucatas).

A visitação ocorre no mesmo local, entre 8 e 17 horas. A licitação acontecerá de forma presencial no auditório do leiloeiro oficial Celso Alves Cunha. Além disso, os interessados também podem participar online do processo.

Poderão participar dos lances pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas que estejam portando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Já no caso de empresas, é preciso que estas sejam devidamente inscritas no CNPJ e regulares junto ao INSS.

Serviço:

VI Leilão de Veículos

Data: 11 e 13/09

Horário: a partir das 10h (visitações das 8h às 17h)

Loca: Rua Coronel Zacarias José França, 255 A - Cajazeiras