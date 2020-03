Largura de novas catracas do BRT da Av. Bezerra de Menezes é alvo de críticas

As catracas instaladas no último sábado (29) nas estações do BRT da Avenida Bezerra de Menezes têm sido alvo de críticas. O formato estreito dos equipamentos causa dificuldade de acesso para muitos passageiros. "É tão apertada. Quando eu tive que passar por lá, não consegui", relata o porteiro Jossimar Sousa, 33.

Jossimar vem de Caucaia para Fortaleza diariamente e para na Av. Bezerra de Menezes para pegar o ônibus urbano em direção ao trabalho. A linha dele é uma das que trafegam pelas estações do BRT. Contudo, nesta quarta-feira (4), o porteiro não conseguiu passar pela catraca. "Eu pedi para um dos caras que ficam lá abrir o portão para eu passar, mas ele queria que passasse pela catraca. Se desse para passar, eu não teria pedido. Ele veio de mal gosto", conta.

Constrangido após o episódio, Jossimar decidiu pegar outro ônibus na volta para casa, embora o deslocamento seja maior que o habitual, pela avenida.

"Você se sente mal, as pessoas ficam olhando para você. Eu acho que era para ter um padrão de largura maior", sugere.

O Diário do Nordeste esteve em algumas das estações da avenida e presenciou as dificuldades que alguns usuários de ônibus tiveram ao passar pelas novas catracas. A estudante Graziella Moura, 18, precisou tirar a mochila para, com um jeitinho, conseguir sair da estação. "É apertado, preferia como era antes. As pessoas estão com mais dificuldade para passar, às vezes, fica interditado, se forma uma fila", afirma.

Uma professora, que preferiu não se identificar, teve o mesmo problema que a estudante. "Eu acho muito estreito até para quem é magro. Eu que sou mediana tô com dificuldades para passar, imagina uma grávida, uma pessoa que é mais cheinha...", lamenta.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que "todas as catracas atendem à norma da ABNT NBR 9050, que regula a acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos".

Já para o acesso de cadeirantes, idosos, obesos e demais pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida "há um portão de acesso ao lado de todas as catracas de cada uma das 11 estações da Avenida Bezerra de Menezes".

Além disso, informa o sindicato, "em cada estação há dois funcionários que estão todos os dias, das 5h às 23h, orientados para abrir o portão para atender passageiros sempre que houver necessidade", reforçou em nota.

O Sindiônibus ressaltou que, em caso de problemas no atendimento, o usuário pode ligar para 4005 0956 e, assim "registrar sua reclamação com a garantia de que receberá um retorno sobre as providências tomadas", concluiu o órgão.