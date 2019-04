“Lagoa azul” se forma em Horizonte e vira ponto de lazer para a população

Um terreno que era uma área de escavação de areia em Horizonte acabou virando um lugar de lazer para a população do Município. Batizada de “lagoa azul” nas redes sociais, um espelho d'água com a coloração azul clara agora é ponto de banho para os moradores. Localizado no bairro Cajueiro da Malhada, a atração se formou com o acúmulo da água da chuva e fez sucesso por ser nomeada homônima ao filme de sucesso da década de 1980 "Lagoa Azul", do diretor Randal Kleiser.

Confira vídeo:

O fato foi confirmado pela Prefeitura de Horizonte. Por nota enviada ao Sistema Verdes Mares, a pasta Municipal informou que a Secretaria de Saúde do Município, por meio da Vigilância Sanitária colheu, nessa segunda-feira (8), amostras da água e as encaminhou para análise, no intuito de investigar a procedência do líquido.

A Prefeitura ainda informou que a propriedade onde está situado o ponto é privada. Segundo Eduardo Neves, morador da região e criador da página “De Olho em Horizonte”, perfil no Instagram que fez o fato viralizar, a área era usada para extração de areia para fabricação de vidro, fato confirmado pela Prefeitura.

“Um seguidor da página mandou pra gente o registro e eu acabei batizando de lagoa azul e o nome pegou. Como aqui é escasso de lugares de lazer as pessoas começaram a ir para tomar banho. Agora sempre estão mandando fotos e vídeos e a gente reposta”, afirma. O primeiro registro da lagoa foi publicado no último dia 30 de março.

O lugar já é famoso entre os municípios do entorno, Pacajus e Itaitinga, segundo Neves. A fama foi tanta que o proprietário do terreno está estudando a possibilidade colocar um muro no local, fechando o acesso à “lagoa azul”. Questionada, a Prefeitura de Horizonte afirmou que está reunindo informações sobre o caso.