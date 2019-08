Kombi tomba em avenida na Serrinha e deixa 10 feridos, entre eles crianças

Dez pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças, após a Kombi que estavam tombar na Avenida Bernardo Manuel, no Bairro Serrinha, em Fortaleza, na tarde deste domingo (11). Segundo testemunhas, o grupo estava voltando de uma praia quando o acidente aconteceu.

Três ambulâncias do Samu participaram do resgate dos ocupantes do veículo, que foram socorridos para o Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha Messejana.

Segundo o hospital, as duas crianças receberam atendimento na unidade e foram liberadas. A idade delas não foi informada. Dois adultos continuam no Frotinha em observação e os outros seis feridos foram transferidos para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.