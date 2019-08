Justiça do Trabalho do Ceará abre vagas para cadastro reserva de estagiários em Direito

A Justiça do Trabalho no Ceará abriu inscrições para o cadastro reversa de estagiário do curso de Direito. Os interessados devem enviar a documentação por e-mail até o dia 26 de agosto de 2019. Para participar, o candidato deve possuir o Coeficiente de Rendimento (CR) com no mínimo 8 pontos, e deve estar regularmente matriculado, cursando a partir do 4° semestre.

Os documentos exigidos (declaração de matrícula, RG e CPF) devem ser enviados para o endereço eletrõnico selecaoestagio@trt.jus.br. Os arquivos devem estar em formato PDF, sob pena de desclassificação.10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência e outros 20% para candidatos autodeclarados pretos e pardos.

A lista com os candidatos classificados deve ser divulgada no dia 29 de outubro de 2019, de acordo com o edital do processo.

Os candidatos convocados recebem bolsa-auxílio de R$ 780 por mês, além de auxílio-transporte de R$ 3,20 por dia.