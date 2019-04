Jovem fica presa na varanda de casa e é resgatada por Bombeiros

O Corpo de Bombeiros fez o resgate de uma jovem de 19 anos que ficou presa na varanda de casa, em um apartamento no bairro Papicu, na noite deste sábado (20), em Fortaleza.

A moça precisou ser retirada do local por uma escada dos Bombeiros, após a porta da varanda se fechar por dentro. Segundo o órgão, ao chegar ao local, a equipe constatou que a moradora estava bem.

“Ela contou que ficou presa quando o ferrolho baixou sozinho, após ela fechar a porta corrediça da varanda. Não é uma situação incomum. Por isso, é melhor evitar o fechamento desse tipo de porta quando se está sozinho em casa”, disse o tenente Cidreira, dos Bombeiros, que comandou o resgate.

A jovem foi retirada do local em uma escada prolongável, com um cabo de segurança, já que a varanda fica no segundo andar do edifício.

Também participaram do resgate os cabos Alexandre e Anderson, e o soldado Leoniza, informou os Bombeiros.