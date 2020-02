Jornalistas do Sistema Verdes Mares conquistam oito colocações no Prêmio ADPEC

Os jornalistas do Sistema Verdes Mares conquistaram oito colocações em seis categorias do III Prêmio ADPEC, concedido pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará na noite desta terça-feira (11).

Dentre os trabalhos premiados, estão a reportagem "Preso inocente", produzida por Aline Oliveira, Susy Costa, Camila Lima, Nilton Alves, Otávio Augusto e equipe do Fantástico de São Paulo. O trabalho contou a história de Antonio Cláudio de Castro, preso por cinco anos por suspeita de estuprar oito mulheres em Fortaleza, crime que não cometeu.

Outra série de reportagens que tratou de Antônio Cláudio, "Borracheiro inocentado", veiculada no Diário do Nordeste, conquistou o 2º lugar na categoria Geral - Impresso. As reportagens foram escritas por Emerson Rodrigues, Emanoela Campelo, Messias Borges e Thatiany Nascimento. Também publicada no Diário do Nordeste, a matéria "Tinha teto, e não tinha mais nada", de Theyse Viana, ganhou o 3º lugar.

A repórter Theyse Viana conquistou ainda outro prêmio, desta vez na categoria Geral - Radiojornalismo, sendo o 2º lugar com a reportagem "Judicialização da saúde".

Já na categoria Geral - Webjornalismo, a série "O Direito à Defesa", de Jéssica Welma e Wagner Mendes também conquistou o 1º lugar. Na mesma categoria, em 3º lugar, levou a reportagem de Barbara Câmara, "Canabidiol pode ser decisivo para tratar doenças do sistema nervoso".

A premiação contou ainda com a categoria Especial, focando em reportagens que trataram do trabalho da Defensoria Pública na defesa das mulheres. Nesta seção, a repórter Emanoela Campelo conquistou o 1º lugar em Webjornalismo com a matéria "Corpos Alienados: Ceará registra média de cinco crimes sexuais a cada dia". Já Felipe Mesquita conseguiu o 1º lugar em Jornalismo Impresso, com a matéria "Acolhimento pós-violência".

Categoria Geral

Televisão

1º Aline Oliveira, Susy Costa, Camila Lima, Nilton Alves, Otávio Augusto e equipe do Fantástico de São Paulo - Reportagem "Preso inocente"

Webjornalismo

1º Jéssica Welma e Wagner Mendes - Série de reportagens “O Direito à Defesa"

3º Barbara Câmara - Matéria "Canabidiol pode ser decisivo para tratar doenças do sistema nervoso"

Impresso

2º Emerson Rodrigues, Emanoela Campelo, Messias Borges e Thatiany Nascimento - Série de reportagens "Borracheiro inocentado"

3º Theyse Viana - matéria "Tinha teto, e não tinha mais nada"



2º Theyse Viana - Judicialização da saúde

Categoria especial

Webjornalismo

1º Emanoela Campelo - Matéria "Corpos Alienados: Ceará registra média de cinco crimes sexuais a cada dia"