Jiboia é encontrada em bebedouro de Creche no Bom Jardim

Uma jiboia foi encontrada em um bebedouro da Creche Municipal Maria Dolores Petrola, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, nessa segunda-feira (5).

De acordo com a mãe de uma aluna, a creche fica próxima a um matagal e essa não foi a primeira vez que uma cobra foi encontrada no local. "A gente fica com medo, tenho uma filha de 2 anos. A gente fica com o coração na mão. Onde as crianças vão beber água. A gente fica imaginando se a criança fosse picada", acrescentou a mulher, que não quis se identificar.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria de Educação de Fortaleza, mas não enviaram posicionamento até a publicação desta matéria.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a captura desse tipo de ocorrência tem acontecido com frequência em Fortaleza. Após resgatar a cobra, que não é peçonhenta, os agentes a devolveram para o habitat natural.