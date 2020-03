Jacaré de 1,7 m é encontrado no bairro Alto Alegre, em Horizonte

Um jacaré de aproximadamente 1,7 metro foi encontrado no quintal de uma residência da zona rural do município de Horizonte, na manhã desta quinta-feira (12). Equipes do Corpo de Bombeiros do município realizaram o resgate do animal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o réptil foi localizado por volta das 9h em uma cisterna nos fundos de uma casa no bairro Alto Alegre, comunidade quilombola do município. O aminal foi resgatado ileso e não chegou a ferir ninguém.

O jacaré foi levado para a sede dos bombeiros em Horizonte. Ele será transferido para o 1° Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), no Bairro Aerolândia, em Fortaleza.