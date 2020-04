Isolamento social reduz em até 50% a quantidade de ozônio no ar de Fortaleza

Durante o período de isolamento social e do fechamento do comércio, pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) apontaram que a presença do gás ozônio no ar de Fortaleza teve uma redução de 50% no dia 9 de abril, entre os horários de 6h às 13h. O estudo tem sido realizado buscando investigar os impactos que a diminuição das atividades sociais, industriais e comerciais tiveram na qualidade do ar.

O Laboratório de Conversão Energética e Emissões Atmosféricas (Laceema), vinculado aos Laboratórios Associados de Inovação e Sustentabilidade (LAIS/Uece), tem focado na medição de incidência do gás ozônio, que é um dos parâmetros regulamentados e utilizados pela legislação ambiental brasileira para monitoramento do ar. Além dele, também estão listados o dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, chumbo, partículas totais em suspensão, fumaça e partículas inaláveis.

Segundo a coordenadora do Laceema, Mona Lisa Moura de Oliveira, a escolha de utilizar o ozônio foi motivada por perceber o gás como um dos parâmetros mais importantes.

“Diversas instituições ambientais buscam o parâmetro mais impactante. Existem outros para medir a qualidade do ar, mas se um estiver ruim, a qualidade do ar está ruim. O ozônio tem sido monitorado porque ele é o que mais te apresenta características de qualidade do ar e o que você tem mais segurança”, explica.

A doutora em engenharia mecânica também acrescenta que Fortaleza já tem uma boa qualidade de ar, considerando os estudos realizados desde 2014. Portanto, a pesquisa busca saber o quanto a qualidade melhorou em comparação com outros anos, como 2018 e 2019.

Análises

Para a realizar a comparação dos dados, a pesquisa da Uece busca utilizar mesmos horários e locais, mantendo também condições climáticas similares. “Choveu e ventou. Vai interferir? Claro que vai, então tudo isso tem que ser verificado”, aponta Mona Lisa. A escolha da análise do dia 9 de abril, por exemplo, foi feita considerando que era um dia de semana, se atentando também aos horários.

O monitoramento da qualidade do ar será realizado ao longo de todo o período de isolamento social, buscando analisar também o impacto do ozônio no comportamento respiratório das pessoas. Os dados completos da pesquisa devem ser apresentados em julho ou agosto, comparando com o cenário de Fortaleza com Lisboa.