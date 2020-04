Isolados, pacientes com Covid-19 no IJF falam com familiares por chamadas de vídeo

O Instituto Doutor José Frota (IJF 2) está permitindo o contato de pacientes internados com Covid-19 na unidade com seus familiares por meio de videoconferências. A nova ferramenta foi implementada nesta sexta-feira (17) como um reforço no tratamento, já que o distanciamento social tem sido um dos principais fatores para evitar o contágio da doença e, portanto, os pacientes ficam isolados durante a internação.

Batizada de Jandira, em homenagem a uma funcionária renomada na história da instituição, a tecologia é composta por um suporte móvel com um tablet ligado à internet.

Tratamento humanizado

"A criação da Jandira foi pensando em humanizar o atendimento, de forma que a gente pudesse ter os familiares vendo seus entes queridos sendo cuidados na nossa unidade, e também os pacientes conversarem com os familiares e poderem, ao mesmo, verificar que seus familiares estão em casa, estão bem. E, com isso, dar mais tranquilidade aos nossos pacientes e, assim, ajudá-los na recuperação", enfatizou a superintendente do IJF, Riane Azevedo.

As chamadas de vídeo vão poder ser feitas sempre que o paciente tiver condições de fala, e em acordo com a família, segundo o hospital. Além de permitir o contato virtual entre os familiares, a comunicação vai ser um canal para esclarecimento sobre a evolução clínica e o processo de recuperação do paciente.

A proposta foi pensada pela médica Raquel Pessoa de Carvalho, que integra a equipe clínica no IJF 2.

“É preciso entender que o apoio familiar é muito importante para a recuperação dos pacientes e que os pais, filhos e irmãos também acabam sendo usuários do hospital, já que precisam da atenção de nossos profissionais, principalmente em uma situação tão crítica como esta que passamos, para o esclarecimento de dúvidas, tranquilização e até a alimentação da esperança de vida”, destacou a servidora.

A tecnologia foi projetada pelas equipes do Núcleo de Manutenção e do Setor de Tecnologia da Informação do hospital.

O Anexo 2 do IJF tem 30 leitos de tratamento intensivo em funcionamento atendendo a pacientes graves de Covid- 19. Outros 175 leitos de tratamento intensivo estão sendo preparados na unidade.