Interdição em trecho da Av. Alberto Craveiro deve continuar até o próximo sábado (8)

A mais recente interdição realizada na Avenida Alberto Craveiro, no trecho que vai da alça da BR-116 até Avenida Senador Carlos Jereissati, deve continuar até o próximo sábado (8). A modificação na via estava prevista para terminar hoje (1º), considerando o prazo de 15 dias estipulado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

De acordo com a pasta, devido às chuvas dos últimos dias, os trabalhos de alargamento da Av. Alberto Craveiro devem ser estendidos, sendo preciso manter o estreitamento da via para o tráfego de veículos. Parte da via foi bloqueada na noite do dia 17 de janeiro, para obras de drenagem e pavimentação.

O início dos trabalhos na Avenida se deu em maio de 2019, e a previsão é de que o processo termine em 12 meses. Em virtude das obras, 13 linhas de ônibus foram alteradas.

Confira as novas rotas de desvio:

Sentido Aeroporto/Aldeota: entrar à direita na alça do viaduto da Av. Sen. Carlos Jereissati e depois à esquerda na Av. Alberto Craveiro.

Sentido Aldeota/Aeroporto: seguir no contrafluxo da Av. Alberto Craveiro, acessar o viaduto da Av. Sen. Carlos Jereissati (que terá o sentido invertido), retornando à pista original em direção ao Aeroporto.

Sentido Aldeota/Castelão: seguir no contrafluxo da Av. Alberto Craveiro, acessar o viaduto da Av. Sen. Carlos Jereissati (que será invertido), realizando o primeiro retorno para pegar a Av. Alberto Craveiro à direita.

Veja as linhas de ônibus com itinerários alterados

027 – Siqueira/Papicu/Aeroporto (ida/volta)

066 – Parangaba/Papicu/Aeroporto (ida/volta)

087 – Expresso/Siqueira/Papicu

089 – Expresso/Parangaba/Papicu

094 – Expresso/Parangaba/Aldeota

680 – José Walter/Papicu/Cidade Jardim

917 – Aeroporto/Beira Mar

603 – Jardim União/Centro

604 – Dias Macedo/Centro

605 – José Walter/BR 116/Av. I

606 – José Walter/BR 116/Av. N

633 – Passaré/Centro

666 – Jardim Castelão