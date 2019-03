Intensa chuva no início da manhã deixa ruas de Fortaleza alagadas

Não eram nem 6h da mamnhã desta sexta-feira (22) quando uma intensa chuva desabou sobre Fortaleza. Rapidamente, vias da cidade ficaram alagadas.

Durante cerca de uma hora, as pecipitações foram muito intensas. Como era muito cedo, entretanto, não foram registrados grandes congestionamentos.

Mesmo assim, algumas ruas ficaram intrafegáveis. No Centro, a Av. Pessoa Anta, entre a Rua Almirante Jaceguai e a Av. Alberto Nepomuceno ficou alagada nos dois sentidos, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Na Av. Heráclito Graça, em poucos minutos a água subiu a ponto de cobrir parcialmente veículos que se arriscavam a atravessá-la.

Quem não ousou enfrentar a água, teve que voltar pela contramão, tanto motoristas de veículos particulares quanto de transportes públicos. O alagamento que atingiu a via se estendeu por oito quarteirões, impedindo o acesso ao local.

Na Av. Heráclito Graça, o alagamento que atingiu a via se estendeu por oito quarteirões Ronilson de Souza/VC Repórter

Escoamento

Por volta das 6h50, a água já havia escoado na avenida. Contudo, dois veÍculos de maior porte estavam parados na via, com problemas mecânicos. Um deles chegou a boiar por quase um quarteirão, até parar no cruzamento com a Rua Antônio Augusto.