Instituto do Câncer do Ceará abre seleção para trainees

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) abriu quatro vagas para trainees com formação em qualquer área entre julho de 2017 e julho de 2020. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de junho, no site da ICC.

A processo seletivo inicia na semana seguinte após o término das inscrições. De acordo com o Instituto, os trainees desenvolverão habilidades de gestão e liderança durante 18 meses, de forma que ajude a manter a instituição consolidada como importante ator nas áreas de Educação, Saúde e Inovação.

Para concorrer, os interessados devem ser criativos, trabalhar bem em equipe, ser proativos e ter espírito empreendedor. De acordo com o ICC, desde a primeira edição do programa de trainees das empresas, os jovens que passaram pelo local foram efetivados em cargos de gestão com cerca de um ano de atuação.

Os destaques no programa atuarão nas áreas de Projetos, Processos, Tecnologia, Finanças, Negócios, Inovação, Marketing, Experiência do Cliente e Gente.

Seleção

O processo seletivo será composto por uma série de etapas eliminatórias. Dentre elas, estão análise curricular, testes presenciais de raciocínio lógico, atualidades, redação e fit cultural com a empresa, dinâmica em grupo, Startup Day (resolução de desafios), painel de negócios e entrevista final com a alta gestão.