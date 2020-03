Instituto de Meteorologia emite alerta de chuva; Grande Fortaleza registra precipitação

Algumas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza registraram chuva forte no início da tarde desta segunda-feira (30). Aquiraz, Caucaia e Horizonte foram as cidades onde houve pressipitações passageiras no fim da manhã e início da tarde. Em Fortaleza, moradores relataram precipitações com acúmulo de água em ruas do Centro e também em bairros como Cajazeiras, Bairro de Fátima, Messejana, Aerolândia, Parangaba e Parque São José.

Alerta do Inmet

O centro para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas com perigo potencial para quase todo o estado do Ceará. O alerta inclui a Grande Fortaleza e vai até 10h de terça-feira (31).

Chuva causou acúmulo de água em ruas do bairro Parque São Jose Foto: Reprodução

Apesar de indicar possibilidade de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50mm/dia, com ventos intensos que podem variar de 40 km/h a 60 km/h, o aviso aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Chuva no interior

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre 7h deste domingo (29) e 7h desta segunda-feira (30), o Ceará teve registro de chuva em 55 municípios.

As maiores precipitações aconteceram nos município de General Sampaio (57 milímetros), Ipu (52 milímetros) e Quixeré (50 milímetros).

Na quarta-feira (1º), todas as regiões do Ceará devem apresentar condições favoráveis para chuvas por causa da maior proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), segundo a Funceme.