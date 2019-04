Inscrições para o Edital de Festejos Juninos de Fortaleza começam nesta quarta-feira (24)

Começam nesta quarta-feira (24) e seguem até 30 de abril as inscrições para o Edital de Festejos Juninos de Fortaleza 2019 que terá um investimento de mais de R$ 1 milhão de reais para contemplar 71 projetos de quadrilhas e festivais juninos.

Serão selecionados projetos de Grupos de Quadrilha Junina (adulto e infantil) e de Festivais Juninos, durante os meses de junho e julho de 2019.

Vão ser contemplados 71 projetos, sendo 35 de Grupos de Quadrilha Junina Adulta, 15 de Grupos de Quadrilha Junina Infantil e 21 de Festivais Juninos. Cada projeto contemplado receberá R$ 15.000,00.

Os interessados deverão levar a documentação exigida no edital até 30 de abril para o setor de Protocolo da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR). Os envelopes serão abertos em sessão pública, no dia 2 de maio de 2019. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Município, assim como no canal da Prefeitura e-Compras.

O acompanhamento da tramitação do Edital deve ser feito no canal e-compras, onde são divulgadas todas as etapas e as notificações sobre o certame.