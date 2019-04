Inscrições para laboratórios do Porto Iracema das Artes vão até 31 de março

As inscrições para os Laboratórios de Criação do Porto Iracema das Artes vão até o dia 31 de março e podem ser feitas gratuitamente, pelo site da escola. A duração dos Laboratórios será de junho a dezembro deste ano. O resultado final será divulgado no dia 6 de junho.

Para se inscrever, o interessado precisa ter mais de 18 anos (isso vale tanto para os proponentes, quanto para os artistas colaboradores) e residir há no mínimo dois anos no Ceará (exceto projetos das modalidades Nordeste e Nacional do Lab Cinema). Artistas proponentes e colaboradores das duas últimas edições do projeto não poderão participar.

A seleção será dividida em três fases, sendo a primeira etapa a avaliação dos documentos; a segunda, a avaliação técnica, por meio de carta de intenções e portfólio/currículo; e a terceira, avaliação presencial, por meio de entrevista com a comissão de avaliação.

Como nas edições anteriores, a seleção contemplará oficialmente um proponente e até dois colaboradores por projeto, com exceção do Cinema, que nos projetos do Ceará conta com uma dupla).

Laboratórios de criação

Os Laboratórios são espaços de experimentação, pesquisa e desenvolvimento de projetos culturais em cinco linguagens: Artes Visuais, Cinema, Dança, Música e Teatro.

Eles funcionam em regime de imersão, por meio de processos formativos de excelência, desenvolvidos em torno das propostas previamente selecionadas.

Os artistas recebem orientação de tutores, que conduzem a qualificação dos projetos com orientações individuais, oficinas, palestras e masterclasses pelo período de sete meses.