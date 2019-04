Inscrições para a 8ª edição do passeio ciclístico Fortaleza em Movimento estão abertas

Passeio ciclístico que já faz parte do calendário da Capital cearense, o "Fortaleza em Movimento" está com inscrições abertas para a sua 8ª edição. O evento, promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Prefeitura de Fortaleza, é aberto ao público e acontece no próximo dia 28 de abril.

Com saída às 7h, da Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, o trajeto terá cerca de 10 quilômetros e percorre algumas avenidas e ruas de Fortaleza como a Av. Desembargador Moreira e a Av. Abolição, no sentido praia e depois faz a rota inversa, retornando para o ponto de partida.

As primeiras 400 inscrições terão direito a um kit do passeio. A retirada dos kits acontece no dia 25 de abril, nos Mercadinhos São Luiz da avenida Santos Dumont, número 5625, das 8h às 15h. Para retirar o kit é necessário apresentar documento com foto e doar 1,2 quilos de leite, que serão enviados para instituições sociais. Caso as unidades esgotem, é possível optar por ainda doar o alimento.

Benefício para assinantes

Assinantes do Diário do Nordeste terão fila exclusiva e prioritária na hora da entrega dos kits mediante o cumprimento de algumas determinações. É preciso ter realizado a inscrição no site do projeto, apresentar um cupom vale-kit (impresso ou no celular) emitido no site do Clube do Assinante, levar documento com foto e doar o leite.

Serviço:

8º Passeio Ciclístico Fortaleza em Movimento

Data: 28 de abril, às 7h

Largada e chegada: Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.

Inscrições: http://diariodonordeste.com.br/fortalezaemmovimento/

Entrega de kits: 25 de abril na loja do Mercadinhos São Luiz. Av. Santos Dumont, 5625

Contato para dúvidas: Tayro Mendonça, supervisor comercial do Diário do Nordeste: (85) 3266.9669 / 98892-9744.