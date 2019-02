Os estudantes que estão ansiosos pelas datas importantes do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano já podem marcar no calendário: entre 06 e 17 de maio acontecem as inscrições no Enem 2019. O anúncio foi feito pela organizadora do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os estudantes podem conferir o cronograma no site e nas redes sociais da entidade, que é ligada ao Ministério da Educação (MEC).

Segundo o calendário, as provas serão aplicadas nos dias 03 e 10 de novembro de 2019. Os estudantes que integram o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e os demais que tenham direito, podem solicitar a isenção entre 01 e 10 de abril. É importante destacar que os estudantes isentos que não compareceram deverão justificar a ausência para ter direito novamente ao benefício.

Como usar a nota do Enem

O desempenho no exame é sempre uma preocupação dos estudantes que desejam ingressar na universidade. O motivo é simples: a nota do Enem permite a inscrição nas próximas edições do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e as modalidades do Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem 2018

Apesar da importância do exame, o Enem 2018 registrou uma quantidade menor de participantes em relação às últimas edições: foram 5.513.662 inscrições confirmadas no ano passado contra 6,7 milhões em 2017 e 8,6 milhões em 2016.

Entre os inscritos do ano passado, o sudeste foi a região com a maior representatividade (37% dos inscritos), seguido do nordeste (32%), sul e norte (11% cada) e centro-oeste (8%), segundo o relatório consolidado do Inep. A isenção foi solicitada opor 63,8% dos participantes e foi o menor percentual registrado entre as edições recentes do exame.