Inscrições de profissionais da costura para produção de máscaras começam neste domingo em Fortaleza

Estão abertas a partir deste domingo (5) as inscrições do "Projeto Todos com Máscara", destinado a profissionais de costura, microempreendedores individuais e microempresas para confeccionar máscaras de tecido para proteção da população de Fortaleza contra o novo coronavírus. O processo de inscrição, feito exclusivamente pelo site do projeto, encerra na próxima terça-feira (7). Parte do material produzido vai ser destinado à população em situação de vulnerabilidade social e servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos.

Com o avanço da pandemia de coronavírus, as máscaras de proteção, e materiais de higiene pessoal como álcool em gel, estão escassos em grande parte do comércio local. O Ceará contabiliza 23 mortes por Covid-19, segundo dados divulgados às 17h deste sábado (4) pelo IntegraSUS. O número de casos confirmados do novo coronavírus no estado chegou a 745, até este sábado.

Cerca de 300 profissionais autônomos de costura e até 25 microempresas do setor de confecção devem ser atendidos pelo edital, priorizando empresas localizadas em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-b).

Material será fornecido

Os credenciados vão receber tecido e elástico para produzir as máscaras e valor em dinheiro para ajudar na produção: R$ 360,00 para profissionais de costura e R$ 14.760,00 para microempresas.

Com isso, a prefeitura vai receber a doação de até 1,5 milhão de máscaras de tecido confeccionadas, a serem distribuídas à população mais vulnerável e profissionais da área da saúde.

Para participar

Os profissionais de costura devem ser maiores de 18 anos e possuir os equipamentos necessários para produção das máscaras de tecido, como máquina de costura e afins.

Já os microempreendedores individuais e microempresas devem atuar no setor de confecção, e garantir um espaço higienizado e com equipamentos de proteção individual para os colaboradores que irão produzir as máscaras.

O projeto teve investimento de até R$ 477 mil, oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FMDE). A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação (Citinova).