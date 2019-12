Inscrições da seleção para professor substituto seguem abertas até 21 de dezembro em Fortaleza

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) segue com inscrições abertas para seleção pública de professores substitutos. As vagas são ofertadas para docentes das áreas de matemática, língua inglesa e artes. Com o aditivo ao edital de abertura, as inscrições seguem abertas até o dia 21 de dezembro, pelo Canal de Concursos e Seleções.

Os interessados em participar da seleção devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, de licenciatura plena na área para a qual vão concorrer. A seleção será realizada em única etapa, composta de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que, com a alteração do calendário de atividades, será realizada no dia 5 de janeiro.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, optar pela área e pelo distrito de sua preferência, indicar seus próprios RG e CPF, além de gerar e pagar o boleto até a data do vencimento indicado. O valor da inscrição é de R$ 110.

Mais informações:

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2979