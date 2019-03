Inmet lança alerta de chuvas com descargas elétricas e rajadas de vento no Ceará

Foto: Natinho Rodrigues

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de chuva com ventos de 20km/h a 30km/h na tarde desta terça-feira (12) no Ceará. O aviso fala em “perigo potencial”, podendo haver descargas elétricas e rajadas de vento em áreas isoladas do Estado.

A análise das condições meteorológicas favoráveis mostra que pode haver ocorrência de acumulado de chuva entre as 14h40 e 18h desta terça.

Chuvas nesta segunda e início de terça

Acaraú teve a maior chuva entre 7h de segunda-feira (11) e 7h desta terça (12), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O município da Região Norte do Estado registrou precipitação de 63,2 mm. Em seguida, aparecem Tianguá, com 50,2 mm, e Viçosa do Ceará, com 50 mm, ambos também da Região Norte. Em Fortaleza, o registro foi de 11,2 mm.

Veja as 10 maiores precipitações do dia: