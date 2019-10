Inmet emite alerta de 'perigo' após umidade do ar variar entre 20% e 12% nesta segunda no Ceará

Os níveis da umidade relativa do ar estão variando entre 20% e 12% nesta segunda-feira (14) no Ceará. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta e classificou o nível de severidade como "perigo". O aviso vale até as 18h desta segunda.

Segundo o Inmet, há risco de incêndios florestais e à saúde. "Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz", informa o órgão.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera como ideal 60% de umidade relativa do ar.

É considerado estado de observação quando a umidade apresenta entre 31% a 40%. Quando ela fica abaixo dos 30%, classifica-se como atenção. Já entre 12% e 20%, é considerado estado de alerta. Por fim, abaixo disso, é considerado estado de emergência.

Entre as instruções para evitar consequências do clima seca estão:

Beber bastante líquido.

Atividades físicas não são recomendadas.

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Usar hidratante para pele e umidificador de ambiente.

As condições também afetam outros estados do Nordeste, como Bahia, ParaÌba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.