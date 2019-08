Informação e diversão para tutores e pets

Se passear com seu amiguinho de quatro patas já é uma diversão só, no próximo sábado (10) você poderá juntar o lazer ao ar livre a outras ações voltadas aos pets em um momento preparado com todo o carinho pelo Diário do Nordeste. É o Encontro Bem-Estar Animal, evento gratuito e aberto ao público com programação voltada ao universo pet, que acontecerá no estacionamento do Shopping Iguatemi próximo à capela, neste sábado, a partir das 16 horas.

Esta primeira edição do Encontro Bem-Estar Animal será um momento para o público tirar dúvidas com especialistas, participar de brincadeiras, trocar experiências com outros criadores e cuidar da saúde dos animais, afirma Tayro Mendonça, Supervisor Comercial do Diário do Nordeste. “Queremos uma tarde divertida e agradável para os tutores e seus pets. Todos os parceiros e profissionais foram envolvidos para proporcionar diversão e informação aos criadores, aos tutores e demais interessados em animais de estimação. Teremos programação para todos os gostos”, sinaliza o gestor.

Programação

No Espaço Recreativo, haverá atividades, brincadeiras e truques para animais de estimação e tutores com Vladinir Cão Gentil, especialista em consultoria comportamental e adestramento para pets. O médico veterinário Breno Santos também estará a postos com sua equipe para orientação veterinária e tira-dúvidas.

As ONGs Abrigo São Lázaro e Grupo de Proteção Animal (GPA), que atuam na proteção animal para ajudar animais carentes, estarão presentes com ações de conscientização e adoção. Já os parceiros Cobasi e Tratto Rações promoverão, respectivamente, um estúdio fotográfico divertido para os amiguinhos de quatro patas e atividades recreativas para pets, crianças e tutores.

Outro destaque da programação é a ação beneficente de arrecadação de leite em troca de um kit especial para o pet (1 kg de leite será convertido em 1 kit), e todo o leite arrecadado será doado para instituições sociais de Fortaleza. Enquanto isso, a Tratto Rações reverterá em ração a mesma quantidade de leite arrecadada, que será doada às ONGs presentes no evento.

Shutterstock

A primeira edição do Encontro Bem-Estar Animal ainda contará com um bate-papo, às 18 horas, com o tema “Prevenção: saúde e felicidade entre pets e tutores”. Além do Dr. Breno Santos e de Vladinir Cão Gentil, a Mayara Corrêa, médica veterinária especialista em nutrição animal, também participará do momento.

Universo pet

“O Diário do Nordeste reconhece o interesse do leitor por esse tipo de conteúdo. Então o evento faz parte da nossa estratégia para valorizar o segmento e nos aproximar dele”, informa Tayro Mendonça. “Será nosso primeiro evento após a publicação da revista Bem-Estar Animal, também voltada a este segmento. Faremos uma ação muito especial de distribuição de kits e revistas. Eles serão adquiridos em troca da doação de leite, o qual será revertido também em ração, e nos permitirá beneficiar duas causas sociais importantes”, comenta o gestor, lembrando da revista especializada na área, publicada anualmente pelo Diário do Nordeste.

Para fazer acontecer o Encontro Bem-Estar Animal, o Diário do Nordeste, realizador, conta com o patrocínio da Cobasi e do Shopping Iguatemi, e com o apoio da Tratto Rações.

Serviço

Encontro Bem-Estar Animal

Data: 10 de agosto de 2019 (sábado)

Horário: 16 horas

Local: Estacionamento do Shopping Iguatemi, próximo à capela

Gratuito e aberto ao público.