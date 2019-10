Infográfico: saiba onde estavam as vítimas no momento do desabamento do Edifício Andrea

Na terça-feira (15), o prédio de sete andares, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza deixou, pelo menos, sete pessoas mortas e dois desaparecidos até o momento. Os bombeiros resgataram sete pessoas com vida.

O Edifício Andrea tinha 13 apartamentos, sendo dois por andar até o 6º andar. No 7º andar, havia apenas um apartamento, que era a cobertura do prédio. Dos 13 apartamentos, dois estavam desocupados, sem moradores. Sendo assim, 11 apartamentos estavam ocupados por famílias. Desses 11, havia quatro apartamento cujas famílias não estavam no momento do desastre.e escaparam do desabamento.

Dessa forma, sete apartamento estavam ocupados no momento do desatre, seja por uma família completa, seja por apenas uma pessoa.