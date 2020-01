Infestação de ratos atinge área próxima ao Mercado dos Peixes, no Mucuripe

Não muito longe do Mercado dos Peixes, área de concentração turística na orla de Fortaleza, uma presença desagradável foi percebida nos últimos dias por vendedores e frequentadores da Praia do Mucuripe: dezenas de ratos circulavam entre as pedras e embarcações alocadas na areia da praia.

O Sistema Verdes Mares flagrou, na tarde desta quinta-feira (23), diversas ratazanas no local. Os comerciantes que trabalham na área relatam que a presença dos roedores não é incomum. "A gente já tá é acostumado com eles. Eles passam perto da gente, aí ninguém tem mais medo não", diz Sebastião Lacerda, pescador e vendedor.

Ainda na manhã desta quinta-feira (23), segundo eles, houve uma tentativa de dedetização por parte de equipe enviada pela Prefeitura de Fortaleza. Os animais que morreram, contudo, não foram retirados do local até então.

Controle de ratos

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, é feito regularmente em toda a faixa litorânea um procedimento denominado desratização, que mantém o controle das ratazanas. No período das férias, há uma intensificação nos trabalhos.

"Como medida emergencial, equipes do Núcleo de Zoonoses da Coordenadoria Regional de Saúde II estiveram hoje, quinta-feira (23/01), na área do Mercado dos Peixes para iniciar o procedimento. Após esse procedimento, equipes de limpeza darão um suporte na higienização do local", diz a nota da prefeitura.

Todo o procedimento foi feito com o conhecimento da Colônia de Pescadores. Outra ação para conter os bichos será realizada pela Vigilância Sanitária, que vai orientar os pescadores e vendedores sobre cuidados ambientais e de saúde, incluindo a forma adequada de descartar as vísceras de peixes. A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também estará envolvida no processo.

Em relação ao Mercado dos Peixes, a prefeitura salienta que o local passa diariamente por serviços de manutenção e conservação, com varrição e coleta de lixo. O estabelecimento conta também com duas lixeiras subterrâneas, com higienização completa duas vezes por semana.

Outro cuidado tomado é a limpeza diária de toda a orla em dois períodos do dia, com a ajuda de um compactador. Uma drenagem para limpeza das caixas coletoras de esgotamento sanitário também é realizada periodicamente.