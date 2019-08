Indígenas protestam contra prisão de liderança que negociou construção de açude na tribo

Um grupo indígena iniciou protesto na tarde desta terça-feira (27) na sede da Polícia Federal, em Fortaleza, contra a prisão de uma das lideranças. Paulo Sérgio Tapeba foi levado pela polícia por negociar a construção de um açude na aldeia, em troca da areia removida. Outros três homens, que trabalhavam na cavação, também foram encaminhados à polícia.

Cerca de 150 indígenas Tapeba permanecem na manifestação. A Companhia de Policiamento Militar Ambiental (CPMA) compareceu à tribo, em Caucaia, por volta das 13h desta terça-feira. Segundo membros da comunidade, a construção do açude foi decidida em reunião por toda a tribo. O proprietário do maquinário seria ressarcido com a areia extraída, ao invés de ser pago com dinheiro.

"Estamos fazendo a perfuração de um açude e a negociação é que a máquina cava, só que a gente não tem dinheiro para pagar, e em troca, damos o arisco. Só que foi uma denúncia falsa, dizendo que a liderança estava vendendo arisco. Esse açude vem nos nossos planos de muito tempo, tanto para abastecer a nossa comunidade, lá nós não temos água encanada. O açude é para abastecer toda a comunidade", diz Elizabete Cruz da Silva, outra liderança Tapeba.

Paulo Sérgio e os três caçambeiros permanecem sob custódia da Polícia Federal. Eles devem ser ouvidos ainda nesta noite e são acompanhados por advogados de ONGs em defesa dos direitos humanos.

Crime ambiental

A Polícia Federal informou que os quatro homens foram autuados por extração ilegal de areia em área de preservação ambiental, sendo presos em flagrante.

Relatou também que um grupo de indígenas se mobilizou em frente à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, em manifestação pacífica, onde não foram registrados incidentes.