Indícios de óleo são encontrados na Praia da Taíba; Marinha do Brasil realiza inspeção em Fortaleza

Manchas de óleo foram encontradas na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na manhã desta sexta-feira (22), durante a operação “Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida!” da Marinha do Brasil. Tropas de fuzileiros e mergulhadores começaram ações de inspeções no Ceará após terem chegado na embarcação Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) Atlântico, no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, na quinta-feira (21). O navio é responsável por monitorar a contaminação do mar no Nordeste.

Os trabalhos iniciados nesta sexta-feira ocorreram em dois locais simultaneamente, no mangue do Rio Pacoti, em Aquiraz, e na Praia da Taíba. No manguezal, não foram achados indícios de contaminação.

“É importante ressaltar que todo o trabalho da Marinha está sendo em parceria com as autoridades locais, atendendo as demandas que são apresentadas”, esclarece o Capitão de Corveta Stanley Couto Rocha, comandante do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais em Fortaleza.

O óleo encontrado na Praia da Taíba, segundo ele, é de contaminação leve. No Rio Pacoti, fuzileiros percorreram 3 km e não encontraram manchas. Caso apareça algum indício de contaminação, a operação deve se voltar para a limpeza da área, com equipamentos adequados. “Seguindo os protocolos ambientais, vamos fazer a limpeza do óleo”, afirma o comandante.

Monitoramento

A operação vai continuar neste sábado (23), segundo informou o Capitão Stanley Couto Rocha. Não se sabe porém, os novos locais de inspeção. De acordo com o comandante, a localização depende de demandas que surgirão e serão acordadas com o Poder Público do Ceará.

A embarcação fica até a próxima segunda-feira (25) na Capital, cumprindo as ações da operação "Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida!". Após o período, ela deve seguir o percurso em direção à Recife e, mais tarde, para Salvador.

A Marina do Brasil divulgou em nota que os resíduos de óleo recolhidos nos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco e Sergipe estão com a destinação final direcionadas a fábricas de cimento ou aterro sanitário, ambientalmente adequados.