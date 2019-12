Incêndio nas lojas do Centro de Fortaleza é controlado após mais de 18 horas de chamas

O incêndio nas lojas do Centro de Fortaleza foi controlado após mais de 18 horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo a Defesa Civil, por volta do meio-dia desta quarta-feira (11), os bombeiros realizavam ações para a prevenção do surgimento de novos focos de incêndio. O fogo teve início às 16 horas da terça-feira (10) em uma loja de produtos importados e atingiu outros três estabelecimentos vizinhos. As chuvas do início da manhã ajudaram o trabalho dos bombeiros.

“A Defesa Civil está interditando as vias para evitar que curiosos entrem no local. Ainda não temos uma notícia sobre os prédios vizinhos que foram evacuados e fechados. Em alguns outros edifícios em frente às lojas já estão sendo retirados os materiais por prevenção”, conta o coordenador da Defesa Civil, Luciano Agnelo.

De acordo com a Enel, não foi registrado nenhum problema com a distribuição de energia na área. Durante a manhã, equipes realizavam o trabalho de desligamento da energia dos prédios atingidos.

Por causa do incêndio, partes das ruas General Sampaio, São Paulo, 24 de Maio e Guilherme Rocha foram interditadas, mas a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) liberou o tráfego na Rua São Paulo. O trânsito no trecho é intenso.

“O incêndio se propagou para uma farmácia, que também teve a estrutura colapsada. Nas lojas ao lado a passagem do fogo se deu por convecção, que são as massas de ar, mas nós conseguimos controlar e o incêndio não chegou a desenvolver dentro delas”, conta o Coronel Oliveira, do Corpo de Bombeiros.

A ação contou com 11 viaturas dos quartéis do Centro, Conjunto Ceará e Mucuripe. Uma escada Magirus foi utilizada e cerca de 40 bombeiros se revezam para apagar as chamas.