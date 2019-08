Incêndio em estacionamento danifica veículo e assusta comerciantes na Praça José de Alencar

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, no início da tarde desta segunda-feira (26), uma área de estacionamento na Praça José de Alencar, no Centro, e deixou um veículo parcialmente destruído.

A principal suspeita é que as chamas tenham começado em restos de obras, quando se alastraram pela vegetação seca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou rapidamente o fogo.

O carro danificado estava estacionado próximo ao local e precisou ser retirado às pressas. Ainda assim, teve o para-choque, faróis e outros ítens danificados. Um homem, que trabalha como guardador de veículos, se feriu levemente enquanto tentava ajudar a retirar outros carros.

Segundo informações do tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi ao local debelar as chamas. O tenente, entretanto, não soube informar como o fogo surgiu.

Ajuda

O homem ferido levemente, identificado como Fernando Rodrigues, 30, conta que a população cooperou para minimizar os danos. “Nós quebramos o vidro [do carro] e o retiramos com as mãos para que as chamas não chegassem no motor”, diz. Além do carro parcialmente atingido, outros veículos próximos também foram removidos com a ajuda de cerca de 30 pessoas.