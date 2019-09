Incêndio em barracos de madeira deixa uma mulher ferida na comunidade do Lagamar

Uma mulher ficou ferida após um incêndio atingir o barraco de madeira onde ela morava na Rua Via Ferrea, na comunidade do Lagamar, no Bairro São João do Tauape. O fogo teve início por volta das 5h desta terça-feira (10). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e apagou as chamas.

O músico Felipe Bezerra estava passando próximo ao local na hora do incêndio e ajudou a socorrer a moradora, que se feriu no braço. "Ouvi o grito da moradora pedindo socorro. Não pensei duas vezes, corri e fui socorrer ela. Foi um livramento de Deus", disse.

Testemunhas disseram que quatro pessoas moravam nos barracos, feitos de madeira e plásticos, há cerca de um ano. O servidor público, Júlio César Rocha Lobo, que vive próximo ao local incendiado, relatou que precisou apagar alguns residuos de fogo que atingiram o quintal da residência dele. A cerca elétrica sobre o muro da casa chegou a queimar, segundo ele.

Nenhum dos moradores dos barracos foi encontrado no local. A mulher ferida foi hospitaizada.