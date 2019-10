Incêndio em apartamento na Avenida Beira-Mar deixa dois cães mortos

Um incêndio em um apartamento na Avenida Beira-Mar deixou dois cães mortos durante a madrugada desta quarta-feira (2), no Bairro Meireles. Duas moradoras,mãe e filha, estavam no apartamento, e foram atendidas por uma ambulância do Samu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a ocorrência.

Segundo o relato de vizinhos, as duas moradoras do apartamento incendiado suspeitam que o fogo tenha sido causado por um celular que estava carregando em cima de um frigobar. As mulheres conseguiram resgatar um dos animais, mas ele acabou não resistindo e o segundo ficou no apartamento. Assustadas e abaladas as duas não conseguiram passar mais detalhes.

De acordo com o Major Amorim, do Corpo de Bombeiros, as ligações de pedido de socorro chegaram por volta das 3h30 e foram enviadas ambulâncias, viaturas de combate a incêndio e guarnições de salvamento. "O foco teve início em um dos quartos da casa. Fogo foi controlado e só está sendo feito o trabalho de rescaldo" acrescentou.

Resgate de outros moradores

Segundo o capitão Sidney, do Corpo de Bombeiros, outros moradores foram resgatados porque não conseguiam descer dos apartamentos. " Foi feito o trabalho de orientação, o resgate de sete pessoas que se encontravam em dificuldade em descer do apartamento, enquanto a equipe de combate a incêndio fazia os procedimentos iniciais de combate ao sinistro", explicou.

Um dos quartos e a sala do apartamento ficaram destruídos. O agente também explicou que as causas serão investigadas. As chamas não chegaram a atingir outros apartamentos do prédio residencial.