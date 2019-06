Incêndio em apartamento assusta moradores no Bairro Meireles

Um incêndio atingiu um apartamento do 4º andar de um prédio na rua Silva Jatahy, no bairro Meireles, na tarde deste sábado (22). A fumaça preta foi vista saindo das janelas e da varanda da unidade. As chamas já foram controladas e não há registro de feridos.



A construção do edifício foi concluída recentemente. Os apartamentos foram entregues aos moradores na última quinta-feira (20). Muitos curiosos foram até o local para acompanhar o trabalho dos bombeiros durante o enfrentamento às chamas.



"O prédio é residencial e acabou de ser construído. Tem poucos moradores e todo mundo saiu do prédio. Eu vim fazer um serviço no prédio em frente e vi a situação", disse o trabalhador Albeci Nogueira.



Vizinhos do apartamento atingido informaram à equipe do Sistema Verdes Mares que ouviram um barulho estranho e logo em seguida, viram o fogo. "Eu ouviu o barulho do vidro se quebrando, ou era de cerâmica quebrando, por causa do calor. Eu estava visitando minha avó que mora no prédio da frente", disse o comerciante Alexandre Maia.





De acordo com o Tenente Romário Fernandes, assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros, duas guarnições de combate a incêndio, sendo uma de Salvamento e outra de Resgate, foram deslocadas ao local, além de um Tanque Reserva para abastecer as viaturas em caso de necessidade.



Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas e, até a publicação desta notícia, permaneciam no local para realizar apenas ações de rescaldo.