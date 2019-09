Incêndio durante a madrugada destrói apartamento no Parque Albano, em Caucaia

Um incêndio atingiu um apartamento localizado na Rua Caio Prado, no Bairro Parque Albano, em Caucaia, na madrugada desta quarta-feira (4). Testemunhas relataram que o fogo começou por volta de 1h, após curto-circuito em um ventilador.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e conseguiu apagar as chamas, que destruíram todo o interior do imóvel que fica no quarto andar do bloco 9.

Três pessoas estavam no apartamento quando o fogo teve início e só conseguiram sair após arrombarem o portão com a ajuda dos vizinhos, pois a chave do cadeado quebrou dento do objeto. Uma idosa de 69 anos era uma das que estavam no local incendiado. Ela veio do interior para fazer tratamento contra o câncer, mas se diz sem condições de voltar ao médico.

Carla Gonçalves, que mora em frente ao apartamento atingido, disse ao Diário do Nordeste que viveu momentos de tensão. Ela contou que estava dormindo quando ouviu gritos. "Quando a gente foi abrir a janela, o fogo já estava muito alto e por conta disso a gente ficou paralisado".